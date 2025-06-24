Два выпускника из Пушкинского округа получили по 100 баллов за ЕГЭ по математике
Стобалльниками по итогам ЕГЭ по Математике стали два выпускника Пушкинского округа: Константин Марченко из Образовательного комплекса №8 города Пушкино и Дмитрий Марков из Образовательного центра №1 города Ивантеевка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю молодых людей с достойным результатом! Он стал возможен благодаря многолетнему труду, стремлению и достойной поддержке близких. Пусть всё задуманное будет успешно реализовано», — сказал глава округа Максим Красноцветов.ЕГЭ в Пушкинском округе в этом году сдаёт 1251 выпускник. Ранее сообщалось, что две пушкинские школьницы — Янина Сандакова и София Блошенко — получили по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, в округе 11 стобалльников по литературе и три стобалльника по химии.