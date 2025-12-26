Двое юных жителей Сергиево-Посадского округа получили ключи от квартир

26 декабря 2025, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова вручила ключи от квартир двум его юным жителям, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Ребята стали участниками программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.





По признанию молодых людей, это их лучший подарок на Новый год.

«Мы ежегодно предоставляем детям-сиротам квартиры. В этом году у нас два ребёнка. Недавно детям стали выдавать не только квартиры, но и сертификаты. Как показала практика, это очень удобно. В этом году ими были обеспечены 30 детей. Они уже приобрели себе жильё. Два ребёнка обеспечены квартирами, закупленными администрацией», – рассказала замглавы Сергиево-Посадского городского округа Ольга Мурзак.

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

«Наша задача – создать комфортные условия, чтобы они могли сосредоточиться на учёбе, увлечениях и личностном росте. Желаю ребятам счастливо встретить наступающий Новый год! Пусть в их домах всегда царят тепло, радость и любовь», – подчеркнула глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.