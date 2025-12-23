Экоферма «Былинкино» приглашает гостей на новогодние гуляния всей семьей
Экоферма «Былинкино» в Луховицах приглашает жителей Подмосковья и гостей региона на новогодние праздничные гуляния. С 20 декабря по 20 января здесь проходит программа «Новогодние приключения на волшебной ферме: за счастьем к щедрой козе». Приехать можно всей семьей. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Посетители смогут познакомиться с Даринкой — самой красивой козой страны — и её «королевским двором». Здесь можно увидеть выступления победителей конкурса «Деревенская а капелла», а также принять участие в интерактивных верховых прогулках «Былинкинские всадники» и необычных цирковых номерах с животными. Гости узнают истории о жизни фермы, дружбе кошки Былинки и козы Даринки, а еще — смогут посетить производственные участки и аффинажные подвалы.
На территории фермы установили:
- фотозоны,
- рождественский вертеп,
- зимний променад.
В Минсельхозе Московской области отметили, что такие праздники создают уютную атмосферу, помогают людям ближе познакомиться с природой и традициями, а еще — дарят радость и хорошее настроение на весь год. Подробную информацию можно найти на сайте и страницах эко-фермы в социальных сетях.