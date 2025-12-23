Экоферма «Былинкино» приглашает гостей на новогодние гуляния всей семьей

23 декабря 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба экофермы «Былинкино»

Экоферма «Былинкино» в Луховицах приглашает жителей Подмосковья и гостей региона на новогодние праздничные гуляния. С 20 декабря по 20 января здесь проходит программа «Новогодние приключения на волшебной ферме: за счастьем к щедрой козе». Приехать можно всей семьей. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Посетители смогут познакомиться с Даринкой — самой красивой козой страны — и её «королевским двором». Здесь можно увидеть выступления победителей конкурса «Деревенская а капелла», а также принять участие в интерактивных верховых прогулках «Былинкинские всадники» и необычных цирковых номерах с животными. Гости узнают истории о жизни фермы, дружбе кошки Былинки и козы Даринки, а еще — смогут посетить производственные участки и аффинажные подвалы.



На территории фермы установили:

фотозоны,

рождественский вертеп,

зимний променад.