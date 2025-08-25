Экстремальное мотошоу в Дмитрове посетили более 6 тысяч зрителей

25 августа 2025, 16:31

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Свыше 6 тысяч зрителей собрало мотошоу команды FMX13, которое состоялось у часовни Александра Невского на Советской площади в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Мотоциклисты продемонстрировали головокружительные прыжки и пируэты на мотоциклах, включая знаменитый «Багги-флип» — трюк, при котором мотовездеход взлетает в воздух и делает мёртвую петлю.



Мероприятие было организовано при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.





«Такие события — это мощный импульс для развития молодёжной и спортивной культуры в нашем округе. Мы видим, с каким восторгом жители встречают такие проекты», — отметил врип главы округа Михаил Шувалов.