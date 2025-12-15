Эвакуированным детям из ДНР и ЛНР в Подольске устроили новогодний праздник

15 декабря 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске для детей из пункта временного размещения в лагере «Мечта» провели новогодний праздник. Команда волонтёров подарила эвакуированным из ДНР, ЛНР и Курской области новогоднее чудо, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.