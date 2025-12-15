Эвакуированным детям из ДНР и ЛНР в Подольске устроили новогодний праздник
В Подольске для детей из пункта временного размещения в лагере «Мечта» провели новогодний праздник. Команда волонтёров подарила эвакуированным из ДНР, ЛНР и Курской области новогоднее чудо, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
С напутственным словом к ребятам обратился клирик Воскресенского храма Подольска иерей Владимир Брагин. Он пожелал детям добра, света, веры в мечту, новых открытий и крепкой дружбы.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах, водили хороводы. Во время мастер-класса каждый мог создать собственную новогоднюю игрушку.
Ребятам подарили сладости и наборы для творчества.