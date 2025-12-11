Фестиваль «Мир людей с инвалидностью» в Пушкине дал старт масштабному проекту
На двух площадках торгово-развлекательного центра «Акварель» в городе Пушкино состоялся Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью». Он собрал около 300 участников, в том числе 250 инвалидов и членов их семей.
Организатором выступила Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».
Задачей мероприятия было рассказать участникам и общественности о достижениях Подмосковья в интеграции и улучшении качества жизни людей с инвалидностью.
Этот фестиваль дал старт проекту «Регион свершений и возможностей». Серия мероприятий с участием инвалидов-колясочников, ветеранов СВО и других маломобильных граждан пройдёт в 2025-2026 годах на средства гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.
На мероприятии рассказали о различных сферах деятельности, в которых задействованы маломобильные граждане. Это реабилитация, трудоустройство, спорт, культура, общественно-политическая жизнь, домашнее хозяйство и многое другое.
На площадке «Атриум» прошла торжественная церемония открытия форума, работала общественная приёмная. Была развёрнута выставка современных средств реабилитации и оборудования для инвалидов, произведённых на подмосковных предприятиях. На этой же площадке организаторы разместили стенды подмосковных санаториев и реабилитационных центров.
Для трудоустройства людей с инвалидностью была организована ярмарка вакансий. А на мастер-классах можно было ознакомиться с адаптивными настольными играми. На площадке продавали изделия, сделанные руками детей-инвалидов.
На площадке «Просторум» состоялись презентации организаций инвалидов, и компаний, работающих с этой категорией. Представители министерств и ведомств Московской области рассказали о работе по улучшению качества жизни маломобильных граждан. Отдельное внимание уделили поддержке участников СВО и их семей.
В фойе участники и гости мероприятия могли попробовать вкусную пиццу и восточные сладости.
На форуме прошли показательные выступления по пара-каратэ и танцам на колясках, мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по настольным играм. Состоялся показ адаптивной одежды дизайнеров, принимавших участие в Международном конкурсе «На крыльях». Была развёрнута выставка-продажа творческих работ людей с инвалидностью. Для детей с инвалидностью работали аниматоры.