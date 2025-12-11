Фестиваль «Мир людей с инвалидностью» в Пушкине дал старт масштабному проекту

11 декабря 2025, 20:34

оригинал Фото: МОООИ «Колесница»

На двух площадках торгово-развлекательного центра «Акварель» в городе Пушкино состоялся Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью». Он собрал около 300 участников, в том числе 250 инвалидов и членов их семей.