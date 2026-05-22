ФРП Подмосковья отметили за вклад в развитие промышленности
В технопарке «Жигулёвская долина» в Тольятти прошло совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности и международного форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
На мероприятии директора Фонда развития промышленности Московской области Павла Ильина наградили почётной грамотой Минпромторга России. Он удостоен её за вклад в развитие промышленности, выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Фонд развития промышленности Московской области – один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона. Он предоставляет льготные займы на сумму от 10 до 150 миллионов рублей сроком до семи лет по ставке от 1% до 5% годовых. При этом ставка фиксируется на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки Центробанка. Такая поддержка помогает бизнесу запускать новые производства, модернизировать предприятия и реализовывать проекты импортозамещения», – пояснил Ильин.По итогам прошлого года, объём льготных займов, выданных Фондом, превысил 1,4 млрд рублей. Поддержку получил 21 промышленный проект с совокупным объёмом инвестиций 4,3 млрд рублей.
Получить поддержку фонда могут предприятия самых разных отраслей. Условия программ льготного финансирования и грантов доступны на сайте ФРП Московской области. Там же размещены требования к проектам и перечень документов для подачи заявки.