ФРП Подмосковья отметили за вклад в развитие промышленности

оригинал Фото: пресс-служба II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности

В технопарке «Жигулёвская долина» в Тольятти прошло совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности и международного форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».





На мероприятии директора Фонда развития промышленности Московской области Павла Ильина наградили почётной грамотой Минпромторга России. Он удостоен её за вклад в развитие промышленности, выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

«Фонд развития промышленности Московской области – один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона. Он предоставляет льготные займы на сумму от 10 до 150 миллионов рублей сроком до семи лет по ставке от 1% до 5% годовых. При этом ставка фиксируется на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки Центробанка. Такая поддержка помогает бизнесу запускать новые производства, модернизировать предприятия и реализовывать проекты импортозамещения», – пояснил Ильин.