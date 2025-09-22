Горячая линия «Стань мамой в Подмосковье» приняла 180 тысяч звонков
В Подмосковье продолжает работать горячая линия «Стань мамой в Подмосковье». С начала года операторы колл-центра ответили почти на 180 тысяч звонков, сообщили в подмосковном Минздраве.
«В Московской области будущие родители могут узнать все о родах, подготовке к ним и многом другом на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также они могут задать волнующие их вопросы оператору горячей линии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.По телефону можно уточнить информацию о роддомах, выплатах и необходимых документах. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.
А еще при рождении ребёнка в Московской области родители могут получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».