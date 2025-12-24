Губернатор Андрей Воробьёв в преддверии Нового года провёл приём граждан

24 декабря 2025, 11:59

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции в конце года встретился с жителями и рассмотрел их обращения. Среди вопросов – обустройство дороги в сельской местности, реконструкция спортивного центра, оснащение школ современным оборудованием и поддержка инноваций.





Так, староста деревни Буняково Константин Чубаров и житель села Красный Путь Сергей Рябов обратились к губернатору с просьбой обустроить тротуар и обеспечить наружное освещение на участке автодороги «Востряково – Буняково» в городском округе Домодедово.

«Дорога имеет большую социальную значимость для жителей всего городского округа. По ней ездят школьные автобусы. Это единственный подъезд к железнодорожной станции. Вдоль дороги ежедневно ходят тысячи людей. Поэтому очень важно сделать там тротуар и освещение», – сказал Рябов.

«Я хотел бы поблагодарит вас за то, что вы и в хозяйственных вопросах проявляете активность. Очень рады, что вы к нам пришли вместе со старостой, который на своих плечах несет все хлопоты деревни, где проживают 300 человек. Обустройство тротуара и наружного освещения мы наметили на следующий год. Все работы постараемся завершить до 15 июня», – пообещал Воробьёв

«Приехали мы к вам с просьбой проконтролировать реконструкцию спортшколы в Клину. У нас многодетная семья, и нам тяжело возить детей в разные места. Поэтому очень ждём, когда, наконец, доделают наш спортивный центр», – пояснила Косачёва.

«Спасибо, Татьяна Андреевна, что обратили внимание на завершение реконструкции этого важного спортивного объекта. Постараемся закончить её пораньше. Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут, – сказал Воробьёв.

«Мы знаем вашу просьбу, и уже приобрели фитотрон ускоренной селекции «Агро-2». Хочу сегодня вручить вам сертификат на его получение», – сказал Воробьёв.

«В Королёве, как и в ряде других городов, у нас легко приживается инженерная мысль. Там много ребят, которые занимаются разными разработками, в том числе робототехникой. У вас запрос на 3D-принтер, и мы дарим вам сегодня сертификат на это оборудование», – сказал губернатор.