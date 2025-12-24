Губернатор Андрей Воробьёв в преддверии Нового года провёл приём граждан
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции в конце года встретился с жителями и рассмотрел их обращения. Среди вопросов – обустройство дороги в сельской местности, реконструкция спортивного центра, оснащение школ современным оборудованием и поддержка инноваций.
Так, староста деревни Буняково Константин Чубаров и житель села Красный Путь Сергей Рябов обратились к губернатору с просьбой обустроить тротуар и обеспечить наружное освещение на участке автодороги «Востряково – Буняково» в городском округе Домодедово.
«Дорога имеет большую социальную значимость для жителей всего городского округа. По ней ездят школьные автобусы. Это единственный подъезд к железнодорожной станции. Вдоль дороги ежедневно ходят тысячи людей. Поэтому очень важно сделать там тротуар и освещение», – сказал Рябов.
Сергей – действующий участник спецоперации. Он также руководит Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО.
«Я хотел бы поблагодарит вас за то, что вы и в хозяйственных вопросах проявляете активность. Очень рады, что вы к нам пришли вместе со старостой, который на своих плечах несет все хлопоты деревни, где проживают 300 человек. Обустройство тротуара и наружного освещения мы наметили на следующий год. Все работы постараемся завершить до 15 июня», – пообещал ВоробьёвТатьяна Косачёва из Клина пришла на встречу с тремя детьми. Все они занимаются спортом.
«Приехали мы к вам с просьбой проконтролировать реконструкцию спортшколы в Клину. У нас многодетная семья, и нам тяжело возить детей в разные места. Поэтому очень ждём, когда, наконец, доделают наш спортивный центр», – пояснила Косачёва.
Реконструкция Клинской спортшкола олимпийского резерва им. М.В. Трефилова, основанной в 1945 году, стартовала в 2022-м и должна была завершиться в 2025 году. Однако по целому ряду причин сроки пришлось скорректировать. Сейчас строительная готовность составляет 50%.
«Спасибо, Татьяна Андреевна, что обратили внимание на завершение реконструкции этого важного спортивного объекта. Постараемся закончить её пораньше. Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут, – сказал Воробьёв.Девятиклассники из Малинской школы им. П.М. Овсянкина городского округа Ступино Анастасия Скворцова и Андрей Дальнис рассказали на личном приёме, что в школе работают три агрокласса, где занимаются 78 учеников. На территории есть экспериментально-опытный участок в 10 соток, где выращивают новые сорта сельскохозяйственных культур.
Для дальнейших биологических исследований школе необходима специальная камера для выращивания растений. С такой просьбой учащиеся школы обратились к губернатору.
«Мы знаем вашу просьбу, и уже приобрели фитотрон ускоренной селекции «Агро-2». Хочу сегодня вручить вам сертификат на его получение», – сказал Воробьёв.А для школы №1 в Королёве будет закуплен 3D-принтер. С просьбой приобрести такой аппарат обратился одиннадцатиклассник Роман Екимиани. Юноша увлекается робототехникой, моделированием в CAD-программах, программированием микроконтроллеров, спутникостроением. Он не раз становился победителем и призёром престижных научно-технических олимпиад и конкурсов. Свои увлечения 17-летний школьник воплотил в уникальную разработку – экзоскелет. Его можно использовать в спасательных операциях или для увеличения силы и выносливости солдат.
«В Королёве, как и в ряде других городов, у нас легко приживается инженерная мысль. Там много ребят, которые занимаются разными разработками, в том числе робототехникой. У вас запрос на 3D-принтер, и мы дарим вам сегодня сертификат на это оборудование», – сказал губернатор.Полностью завершить создание экзоскелета мальчик планирует в начале следующего года, а в феврале собирается представить его на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.