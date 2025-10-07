Губернатор Воробьёв осмотрел в Красноармейске обновлённый лесопарк «Банный лес»

07 октября 2025, 15:54

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Лесопарк «Банный лес» в Красноармейске открыли после благоустройства. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в городской округ Пушкинский пообщаться с местными жителями, которые ждали обновления одного из самых популярных в городе мест отдыха.







«Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Мы создавали этот парк, обсуждая всё с жителями. Сегодня здесь можно отдыхать и проводить время. Приятно, что детям нравится. У нас в Пушкинском реализуют программу благоустройства. Это очень востребовано. Знаем, что жители ждут новых возможностей. Для детей это скейт-парк или велодорожки, для мам – спокойный и безопасный отдых. Очень надеюсь, что всё это пришлось людям по душе. Мерило всему – посещаемость парков, и она у нас растёт», – отметил Воробьёв.

«Нам сделали отличный парк. Мы постоянно приходим сюда с детьми. Классные площадки, скейт-парк, освещение. Даже комната матери и ребёнка есть. Здесь очень здорово», – поделилась местная жительница, молодая мама Екатерина Травникова.