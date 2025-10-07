Губернатор Воробьёв осмотрел в Красноармейске обновлённый лесопарк «Банный лес»
Лесопарк «Банный лес» в Красноармейске открыли после благоустройства. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в городской округ Пушкинский пообщаться с местными жителями, которые ждали обновления одного из самых популярных в городе мест отдыха.
«Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Мы создавали этот парк, обсуждая всё с жителями. Сегодня здесь можно отдыхать и проводить время. Приятно, что детям нравится. У нас в Пушкинском реализуют программу благоустройства. Это очень востребовано. Знаем, что жители ждут новых возможностей. Для детей это скейт-парк или велодорожки, для мам – спокойный и безопасный отдых. Очень надеюсь, что всё это пришлось людям по душе. Мерило всему – посещаемость парков, и она у нас растёт», – отметил Воробьёв.
По словам губернатора, всего в этом году в Подмосковье благоустраивают 135 объектов. Это 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках. Работы проводят в том числе в рамках большой программы президента по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство территории «Банного леса» началось в конце прошлого года. Работы вели по губернаторской программе «Парки в лесу», а также госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».
На площади более 27 гектаров обустроили новые маршруты, в том числе для лыжных прогулок, велодорожки, оборудовали зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк, сделали освещение, смотровую площадку, установили камеры видеонаблюдения. На территории работают прокат и кафе.
Губернатор отметил важность того, что при проведении работ удалось сохранить естественный ландшафт и деревья, о чём просили жители.
«Нам сделали отличный парк. Мы постоянно приходим сюда с детьми. Классные площадки, скейт-парк, освещение. Даже комната матери и ребёнка есть. Здесь очень здорово», – поделилась местная жительница, молодая мама Екатерина Травникова.
Помимо «Банного леса», в этом году в округе завершили благоустройство второй очереди городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке и сквера на Московском проспекте в Пушкине. Их уже открыли. Сейчас идут работы на набережной озера Травинское, которые завершат до конца года. А в 2026-м закончат благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.