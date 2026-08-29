Губернатор Воробьёв поздравил жителей Клина с Днем города
Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Клина с Днем города.
Глава региона выразил благодарность всем гражданам за сохранение и развитие города. Он отметил, что Клин ценят за его архитектурное наследие, уютные улицы, парк в Сестрорецке и знаменитые музеи.
Воробьёв подчеркнул важность уважения к истории, героям и защитникам России, особенно в нынешних условиях. Он выразил признательность всем военнослужащим за их мужество и профессионализм, а также заверил, что власти будут продолжать заботиться об их семьях и обеспечивать безопасность в городе.
В мае после капитального ремонта в Клину открылся стадион «Строитель» на улице Чайковского. К 1 сентября на Бородинском проезде по президентской программе будут открыты лицей №10 им. Д.И. Менделеева и гимназия им. К.Д. Ушинского. В следующем году планируется масштабное благоустройство улицы Ленина.
Губернатор пожелал Клину процветания и положительных перемен в будущем.
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