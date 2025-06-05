Губернатор Воробьёв: в Подмосковье в этом году откроют семь поликлиник

05 июня 2025, 15:53

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье готовят к открытию четыре поликлиники. Ещё три заработают до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Медучреждения появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском и Богородском округах. Это, как комплексные поликлиники, так и рассчитанные на оказание медицинских услуг маленьким пациентам.

«У нас большая программа по строительству объектов здравоохранения. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди чувствовали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, в том числе долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год – порядка 20, в том числе семь поликлиник», – сказал губернатор.

«В ближайшее время мы должны запустить медучреждение в Котельниках, куда ездили в марте, а также в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. Готовим к сдаче поликлинику в микрорайоне Сапроново Ленинского городского округа, а также КДЦ в селе Ромашково в Одинцовском округе. Высокая готовность у поликлиники в Люберцах. Везде стараемся привлекать лучших медиков, создавать им все условия для работы. Компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы», – отметил Воробьёв.