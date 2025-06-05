Губернатор Воробьёв: в Подмосковье в этом году откроют семь поликлиник
В Подмосковье готовят к открытию четыре поликлиники. Ещё три заработают до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Медучреждения появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском и Богородском округах. Это, как комплексные поликлиники, так и рассчитанные на оказание медицинских услуг маленьким пациентам.
«У нас большая программа по строительству объектов здравоохранения. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди чувствовали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, в том числе долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год – порядка 20, в том числе семь поликлиник», – сказал губернатор.Он напомнил, что в январе первых пациентов уже приняла поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове.
«В ближайшее время мы должны запустить медучреждение в Котельниках, куда ездили в марте, а также в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. Готовим к сдаче поликлинику в микрорайоне Сапроново Ленинского городского округа, а также КДЦ в селе Ромашково в Одинцовском округе. Высокая готовность у поликлиники в Люберцах. Везде стараемся привлекать лучших медиков, создавать им все условия для работы. Компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы», – отметил Воробьёв.Ещё три поликлиники сдадут в Подмосковье до конца года. Это детская поликлиника в Пушкинском округе, рассчитанная на 400 посещений в смену, а также комплексные – в Чехове и Ногинске. Мощность каждой из них составляет 500 посещений в смену.