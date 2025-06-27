ХК «Витязь» исключили из числа участников чемпионата КХЛ до 2030 года

оригинал Фото: сайт hcvityaz.ru

Подмосковный «Витязь» исключён из числа участников чемпионата КХЛ на сезоны от 2025/2026 до 2029/2030 годов. Такое решение принял совет директоров Континентальной хоккейной лиги. Ранее сам ХК уведомил, что не примет участие в сезоне 2025/26.



«Хоккейный клуб «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд «Витязь» и «Русские Витязи» в чемпионате КХЛ и чемпионате МХЛ соответственно», – сообщалось на сайте команды.
В свою очередь, клуб «Русские Витязи» исключили из состава участников чемпионата Молодёжной хоккейной лиги на предстоящий сезона.

Помимо этого, совет директоров решил присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до этой даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.


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