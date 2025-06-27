ХК «Витязь» исключили из числа участников чемпионата КХЛ до 2030 года
Подмосковный «Витязь» исключён из числа участников чемпионата КХЛ на сезоны от 2025/2026 до 2029/2030 годов. Такое решение принял совет директоров Континентальной хоккейной лиги. Ранее сам ХК уведомил, что не примет участие в сезоне 2025/26.
«Хоккейный клуб «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд «Витязь» и «Русские Витязи» в чемпионате КХЛ и чемпионате МХЛ соответственно», – сообщалось на сайте команды.В свою очередь, клуб «Русские Витязи» исключили из состава участников чемпионата Молодёжной хоккейной лиги на предстоящий сезона.
Помимо этого, совет директоров решил присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до этой даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.