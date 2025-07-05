Ход капитального ремонта Дома культуры имени Л.Н. Кекушева проинспектировали депутаты

05 июля 2025, 13:45

3 июля депутаты округа Пушкинский во главе с председателем Совета Артёмом Садулой лично проверили ход ремонтных работ в Доме культуры имени Л.Н. Кекушева. Общественный центр был открыт в 1926 году и является важной частью культурного наследия Ивантеевки.

Историческому облику фасада уделяется особое внимание. Специалисты тщательно контролируют установку гипсовых маяков и интегрируют элементы оригинальной кладки в современный дизайн.



«Когда-то здесь звучала музыка, раздавались аплодисменты и бурлила жизнь. Скоро всё это вернется, но уже в обновленном и комфортном пространстве, сохранившем при этом свою неповторимую атмосферу. Я уверен, что Лев Кекушев был бы рад видеть, как его творение продолжает жить и развиваться», — рассказал Артем Садула.