Ход капитального ремонта Дома культуры имени Л.Н. Кекушева проинспектировали депутаты
3 июля депутаты округа Пушкинский во главе с председателем Совета Артёмом Садулой лично проверили ход ремонтных работ в Доме культуры имени Л.Н. Кекушева. Общественный центр был открыт в 1926 году и является важной частью культурного наследия Ивантеевки.
Историческому облику фасада уделяется особое внимание. Специалисты тщательно контролируют установку гипсовых маяков и интегрируют элементы оригинальной кладки в современный дизайн.
На данный момент значительный объём подготовительных работ уже завершён: сняты устаревшие элементы, включая двери, перегородки и покрытия. На первом и третьем этажах уже возведены новые стены.«Когда-то здесь звучала музыка, раздавались аплодисменты и бурлила жизнь. Скоро всё это вернется, но уже в обновленном и комфортном пространстве, сохранившем при этом свою неповторимую атмосферу. Я уверен, что Лев Кекушев был бы рад видеть, как его творение продолжает жить и развиваться», — рассказал Артем Садула.