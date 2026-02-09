Достижения.рф

Капремонт Академии дзюдо в Звенигороде выполнили уже на треть

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Академии дзюдо, расположенное на улице Московская в Звенигороде, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.



Постройку обновляют по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Сейчас на объекте общей площадью 15 тысяч квадратных метров завершили демонтажные работы и продолжают общестроительные и отделочные», — говорится в сообщении.
В отремонтированной спорткомплексе будет спортзал с трибунами на две с половиной тысячи зрителей, на первом этаже — банный комплекс с сауной, мини-бассейном и холодной купелью, а на втором — административные помещения и ресторан с банкетным залом.

Ремонт завершат в текущем году.
Лев Каштанов

