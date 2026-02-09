Капремонт Академии дзюдо в Звенигороде выполнили уже на треть
Здание Академии дзюдо, расположенное на улице Московская в Звенигороде, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Постройку обновляют по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Сейчас на объекте общей площадью 15 тысяч квадратных метров завершили демонтажные работы и продолжают общестроительные и отделочные», — говорится в сообщении.В отремонтированной спорткомплексе будет спортзал с трибунами на две с половиной тысячи зрителей, на первом этаже — банный комплекс с сауной, мини-бассейном и холодной купелью, а на втором — административные помещения и ресторан с банкетным залом.
Ремонт завершат в текущем году.