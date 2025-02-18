Капремонт дошкольного отделения в Щёлкове завершат к началу учебного года

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №16 ведётся на Парковой улице в Щёлкове, вс работы должны быть завершены к 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сейчас в двухэтажном здании общей площадью более 980 квадратных метров демонтируют инженерные сети, дверные блоки, сантехнику, полы и старую штукатурку. В работах задействовано пятнадцать человек, используется две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта в здании должны обновить фасад и внутренние помещения, заменить все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, создать новую входную группу и благоустроить прилегающую территорию. Кроме того, в дошкольном отделении установит новую мебель.