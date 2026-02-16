Капремонт школы №10 в Орехово-Зуевском округе завершат к сентябрю

16 февраля 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа капитально ремонтируют. Завершить работы планируется к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 63 года назад, его общая площадь составляет 1 785 квадратных метров.





«В настоящее время на объекте продолжается демонтаж, начались общестроительные работы, устройство перегородок и штукатурка стен. На объекте заняты 25 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.