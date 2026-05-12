Капремонт Центра культурных инициатив в Кашире завершат к 1 сентября

Центр культурных инициатив, расположенный на Стрелецкой улице в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют к 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание Центра построили 69 лет назад. Его площадь составляет более 800 квадратных метров. Капремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 46%. В программу капремонта ходит обновление кровли, фасада и входной группы, замена инженерных сетей, дверей и окон, отделка помещений, установка нового оборудования и мебели, а также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.