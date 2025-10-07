Кашира участвует во всероссийском конкурсе «Точка.РФ»
Две каширянки представили родной город на всероссийском конкурсе «Точка.РФ» в категориях «Кухня» и «Люди». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Целью конкурса является создание культурно-географической карты России, на которой отметят самые значимые точки.
«Проект в категории «Кухня» создала Елизавета Мусликова. Он посвящён каширскому хлебу как гастрономическому бренду города. А проект Дарьи Егоровой в категории «Люди» раскрывает историю хранителя «каширских курантов» Фёдора Пантелеевича Церуша», — говорится в сообщении.Победителей выберут по итогам народного голосования. Отдать свой голос за проекты Елизаветы Мусликовой и Дарьи Егоровой можно на сайте конкурса. Голосование продлится до 19 октбря.