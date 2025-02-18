Команда Подмосковья заняла первое место на соревнованиях ЦФО по кикбоксингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали 19 золотых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», этот результат позволил подмосковной сборной занять первое место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба областного Минспорта.
«Подмосковье на соревнованиях представляли около ста кикбоксёров из Щёлкова, Балашихи, Реутова, Видного, Раменского, Долгопрудного, Мытищ, Жуковского, Истры, Клина и Красногорска. Медали разыгрывались в возрастных категориях «мужчины и женщины от 18 лет и старше», «юниоры и юниорки 17-18 лет», а также «юноши и девушки 15-16 лет» и «юноши и девушки 13-14 лет», — говорится в сообщении.Соревнования проходили с 13 по 16 февраля в Истре, всего в них приняли участие свыше 500 спортсменов из 16 регионов Центрального федерального округа.
Лев Каштанов