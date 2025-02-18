Команда Подмосковья заняла первое место на соревнованиях ЦФО по кикбоксингу

Спортсмены из Московской области завоевали 19 золотых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», этот результат позволил подмосковной сборной занять первое место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба областного Минспорта.