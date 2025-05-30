Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 13 медалей на чемпионате России

30 мая 2025, 13:08

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на командном чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Константин Холмогоров по итогам забега на 1500 метров. Кроме того, он завоевал серебряную медаль в забеге на 800 метров», — говорится в сообщении.