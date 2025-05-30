Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 13 медалей на чемпионате России
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на командном чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Константин Холмогоров по итогам забега на 1500 метров. Кроме того, он завоевал серебряную медаль в забеге на 800 метров», — говорится в сообщении.Серебряные медали в копилку подмосковной сборной также принесли Дмитрий Разумов (забег на 400 метров), участники мужской эстафеты 4 по 400 метров Максим Федяев, Артём Арасланов, Дмитрий Разумов и Павел Вихор, Анастасия Мадышева (забег на 800 метров среди женщин), Кристина Вершинина (400 метров с барьерами), Владислав Панасенков (метание копья) и Андрей Романов (метание молота).
А бронзовые награды завоевали Максим Федяев (бег на 400 метров), Мария Тарабанска (бег на 400 метров с барьерами), Никита Орлов (метание копья), Данил Чечела (прыжки в длину) и Дарья Нидбайкина — тоже за прыжки в длину.
Соревнования проходили в Сочи 28-29 мая.