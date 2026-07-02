Летние программы Гимназии имени Примакова объединили 400 школьников из 13 регионов

02 июля 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 400 детей из 13 регионов России и из Абхазии в этом году проводят летние каникулы в Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе. Для них подготовили образовательные программы, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В рамках этих программ проводятся встречи с экспертами, деловые игры и проектные сессии.

«Участники могут выбрать наиболее подходящее направление, включая языковой интенсив «Обучение на практике», математический и естественно-научный интенсив «PRIмер», интенсивы по английскому и арабскому языкам, летнюю школу по экономике, праву и предпринимательству», – рассказали в министерстве.