Летние программы Гимназии имени Примакова объединили 400 школьников из 13 регионов
Более 400 детей из 13 регионов России и из Абхазии в этом году проводят летние каникулы в Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе. Для них подготовили образовательные программы, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В рамках этих программ проводятся встречи с экспертами, деловые игры и проектные сессии.
«Участники могут выбрать наиболее подходящее направление, включая языковой интенсив «Обучение на практике», математический и естественно-научный интенсив «PRIмер», интенсивы по английскому и арабскому языкам, летнюю школу по экономике, праву и предпринимательству», – рассказали в министерстве.
Ребята учатся применять полученные знания на практике. Они активно занимаются спортом, участвуют в творческих мастер-классах. А вечерние творческие вечера и командные квесты укрепляют дружбу между участниками программ.