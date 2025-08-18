Льготу на парковку оформили более 3,2 тыс. многодетных семей Подмосковья
Свыше 3,2 тыс. семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку в регионе через подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На семью можно оформить одно разрешение на льготную парковку. Регистрация доступна для легковых автомобилей категории М1 или М2.
«В основном разрешение на бесплатную парковку многодетные семьи оформляли на легковой автомобиль. Из транспорта категории М2, куда входят микроавтобусы, было зарегистрировано только девять машин», — отметили в министерстве.Подать онлайн-заявление на льготную парковку многодетным семьям помогают «умные сервисы»: при заполнении заявления предлагаются подсказки, а искусственный интеллект сразу проверяет приложенные документы.