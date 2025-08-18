Льготу на парковку оформили более 3,2 тыс. многодетных семей Подмосковья

18 августа 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,2 тыс. семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку в регионе через подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На семью можно оформить одно разрешение на льготную парковку. Регистрация доступна для легковых автомобилей категории М1 или М2.





«В основном разрешение на бесплатную парковку многодетные семьи оформляли на легковой автомобиль. Из транспорта категории М2, куда входят микроавтобусы, было зарегистрировано только девять машин», — отметили в министерстве.