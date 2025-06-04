Мособлархитектура представила исследование по преобразованию городов

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Исследование «Общественные объекты как драйверы развития», посвящённое принципам преобразования городов, подготовили по заказу Мособлархитектуры. Презентация исследования состоялась на IX Форуме проектировщиков Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.



«Исследование посвящено новым подходам к проектированию общественных объектов и рассказывает об инструментах, которые способны дать территории новое звучание и сделать городскую среду максимально комфортной для жителей», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Авторы работы проанализировали российский и мировой опыт по преобразованию городов и представили каталог лучший решений. Кроме того, в работе даны рекомендации по строительству многоэтажных паркингов. Их подготовил архитектор, член Архитектурной комиссии Московской области Станислав Кулиш.

Полный текст исследования и каталог лучших градостроительных решений опубликованы на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Лев Каштанов

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