Мособлархитектура представила исследование по преобразованию городов
Исследование «Общественные объекты как драйверы развития», посвящённое принципам преобразования городов, подготовили по заказу Мособлархитектуры. Презентация исследования состоялась на IX Форуме проектировщиков Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Исследование посвящено новым подходам к проектированию общественных объектов и рассказывает об инструментах, которые способны дать территории новое звучание и сделать городскую среду максимально комфортной для жителей», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Авторы работы проанализировали российский и мировой опыт по преобразованию городов и представили каталог лучший решений. Кроме того, в работе даны рекомендации по строительству многоэтажных паркингов. Их подготовил архитектор, член Архитектурной комиссии Московской области Станислав Кулиш.
Полный текст исследования и каталог лучших градостроительных решений опубликованы на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.