На Левобережье в Дубне стартовал капитальный ремонт дорог
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Капремонт дорог начался в частном секторе в районе Левобережье в Дубне, в порядок планируется привести две улицы — Октябрьскую и Безымянную, а также два переулка — Октябрьский и Школьный. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
«Все работы по капитальному ремонту дорог будут завершены к середине октября», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.В настоящее время работы ведутся на Безымянной улице: её отремонтируют от улицы Жуковского до въезда в садовые товарищества «Заря-1» и «Заря-2».
«На объекте идёт выкопка грунта, подготовка корыта и «подушки». Там будут подсыпать песок и щебень, подготовят основу для укладки асфальта», — сказал начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа Дубна Алексей Воднев.Перекрывать улицу на время ремонта не будут: для автомобилистов оставят проезд в обе стороны: сначала по правой, а потом по левой части дороги.