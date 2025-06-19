На Левобережье в Дубне стартовал капитальный ремонт дорог

19 июня 2025, 12:14

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Капремонт дорог начался в частном секторе в районе Левобережье в Дубне, в порядок планируется привести две улицы — Октябрьскую и Безымянную, а также два переулка — Октябрьский и Школьный. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.







«Все работы по капитальному ремонту дорог будут завершены к середине октября», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

«На объекте идёт выкопка грунта, подготовка корыта и «подушки». Там будут подсыпать песок и щебень, подготовят основу для укладки асфальта», — сказал начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа Дубна Алексей Воднев.