На Moscow Raceway состоится первый старт нового формата гонок BR03

22 августа 2025, 09:55

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

23 августа на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе пройдут показательные заезды отечественных прототипов BR03. Соревнование станет прологом к Монокубку BR03, запланированному на 2026 год, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





На старт выйдут два российских пилота «Формулы-1» и гонщики, проявившие себя на международных и национальных турнирах. Формат Кубка BR03 предусматривает пять гоночных уик-эндов: на каждом этапе будут проведены две квалификации и две спринтерские гонки по 30 минут. Все участники выступят на одинаковых болидах BR03, созданных компанией BR Engineering — подразделением SMP Racing.



«С момента начала работы над BR03 именно проведение монокубка было ключевой задачей проекта. При этом мы постоянно двигались к изначально поставленной цели — создать категорию, в которой российские гонщики соревновались бы на российских трассах за рулем по-настоящему быстрых отечественных машин в максимально комфортных и максимально равных условиях», — подчеркнул основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

После заезда машины будут выставлены на стартовой прямой, где болельщики с билетами определенной категории смогут рассмотреть автомобили и пообщаться с пилотами.BR03 по скорости сопоставимы с техникой класса GT3, но при этом их стоимость почти вдвое ниже зарубежных аналогов. Ранее эти прототипы неоднократно становились победителями в Кубке России по гонкам на выносливость и шестичасовых заездах на Moscow Raceway.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Гоночный уик-энд СМП РСКГ 23–24 августа включит семь стартов, в том числе в классе SMP TCR Russia. Соревнования проводятся в рамках программы «Спорт России».

Место: автодром Moscow Raceway, Волоколамский г.о., 95 км Новорижского шоссе (М9).

Дата: 23 и 24 августа 2025 года.