На обновлённом стадионе в Клину стартует пятый сезон проекта «Выходи во двор»

18 мая 2026, 16:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Клину на обновлённом стадионе «Строитель» 23 мая начнётся пятый, юбилейный, сезон проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей городского округа откроет серию летних встреч профессиональных спортсменов с любителями. На поле выйдут прославленные футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Тренирует звёздную команду трёхкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.



Атмосферу праздника для зрителей создадут спортивный журналисты – депутат Мособлдумы Олег Жолобов и легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев.



Перед игрой профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортшкол, поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми.

«Стадион открывается после капремонта, проведённого в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». За два года там обновили футбольное поле и беговые дорожки, установили современные трибуны более чем на 1000 мест, оборудовали многофункциональную спортплощадку, площадку для мини-футбола и легкоатлетический сектор. На объекте также выполнен капремонт вспомогательных помещений, установлены новое ограждение, освещение, скамейки для запасных игроков и электронное табло», – рассказали в ведомстве.