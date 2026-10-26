На пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе начали строить вторую очередь развязки

26 октября 2026, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Солнечногорске началось строительство второй очереди двухуровневой транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».





Ранее была построена первая очередь в составе пятого пускового комплекса ЦКАД и соединительного участка между третьим и пятым пусковыми комплексами магистрали. Было выполнено устройство путепровода, построено два съезда-эстакады.

«В рамках второй очереди предусмотрено устройство пяти съездов. Их общая протяжённость составит 2,5 километра. Сейчас дорожники ведут работы на трех съездах в направлении Пятницкого, Дмитровского шоссе и к пересечению с автодорогой А-107 «Московское малое кольцо». Строительство ведется с учётом высокой транспортной нагрузки на ЦКАД и дорогу М-10 «Россия», – рассказали в МТДИ.