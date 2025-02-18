На подмосковной ферме приготовят масленичные блины на страусином яйце

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Празднование Масленицы проведут для гостей фермы «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки округа Серпухов 1 и 2 марта, специальным угощением станут блины, приготовленные с использованием страусиных яиц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гости смогут отведать блины на страусином яйце, им также расскажут, сколько блинов получается из одного такого яйца, а юные посетители смогут поучаствовать в замесе теста», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Кроме того, для гостей подготовили активную развлекательную программу с народными забавами и мастер-классами. А завершится мероприятие проводами зимы и сжиганием чучела.
В областном Минсельхозе отметили, что всего в Подмосковье расположено свыше 250 объектов сельского туризма. Информация о них размещена на сайте ведомства.
Лев Каштанов