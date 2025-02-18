На подмосковной ферме приготовят масленичные блины на страусином яйце

Следите за нашими новостями в удобном формате

Празднование Масленицы проведут для гостей фермы «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки округа Серпухов 1 и 2 марта, специальным угощением станут блины, приготовленные с использованием страусиных яиц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.