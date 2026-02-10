На выездной администрации в Ивантеевке обсудили уборку дорог

10 февраля 2026, 11:11

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Власти городского округа Пушкинский провели встречу с жителями Ивантеевки в формате выездной администрации и обсудили актуальные проблемы горожан. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Мероприятие состоялось в ДК «Юбилейный». В нём приняли участие глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, руководитель Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и члены окружного Совета депутатов.





«Главной темой стал транспортный коллапс, возникший в городе из-за некачественной уборки дорог после снегопадов. Для детального разбора ситуации на встречу пригласили представителей подрядных организаций и руководство местного отделения Мосавтодора. Жителям разъяснили причины возникших сложностей и рассказали, какие меры приняли для устранения проблем», — говорится в сообщении.