На выездной администрации в селе Верзилово подняли вопросы транспорта и ЖКХ

13 августа 2025, 18:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Для жителей села Верзилово и ближайших населённых пунктов провели встречу в формате выездной администрации в микрорайоне Новое Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе руководства городского округа.







«Обращения жителей собрали профильные заместители главы округа, представители администрации, депутатского корпуса, управляющих компаний, филиала фонда «Защитники Отечества» и местного отделения ветеранов Ассоциации СВО. Главные темы, предложенные жителями, касались благоустройства, ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры и здравоохранения», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«Ко мне обратились с вопросами, касающимися железнодорожного транспорта пригородного сообщения. Разделяю обеспокоенность граждан. К сожалению, в последнее время в РЖД забыли о модернизации подвижного состава на нашем Павелецком направлении. Подготовим депутатский запрос в компанию с просьбой исправить ситуацию», – рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.