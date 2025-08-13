На выездной администрации в селе Верзилово подняли вопросы транспорта и ЖКХ
Для жителей села Верзилово и ближайших населённых пунктов провели встречу в формате выездной администрации в микрорайоне Новое Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
«Обращения жителей собрали профильные заместители главы округа, представители администрации, депутатского корпуса, управляющих компаний, филиала фонда «Защитники Отечества» и местного отделения ветеранов Ассоциации СВО. Главные темы, предложенные жителями, касались благоустройства, ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры и здравоохранения», – рассказали в пресс-службе.Как отметила замруководителя муниципалитета Юлия Калинина, жителей сельских населённых пунктов в основном интересовали запись к профильным специалистам и завершение капремонта объектов здравоохранения.
Инициативная группа жителей обратилась к депутатам с просьбой обустроить автобусные павильоны в микрорайоне Новое Ступино. Старые демонтированы из-за несоответствия требованиям безопасности. Новые павильоны, по информации МКУ «Управление автодорог, транспорта и связи», планируют установить к концу октября.
«Ко мне обратились с вопросами, касающимися железнодорожного транспорта пригородного сообщения. Разделяю обеспокоенность граждан. К сожалению, в последнее время в РЖД забыли о модернизации подвижного состава на нашем Павелецком направлении. Подготовим депутатский запрос в компанию с просьбой исправить ситуацию», – рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.Вопросы жителей зафиксированы и включены в план работ, а проведение выездных администраций в сельских населённых пунктах будет продолжено.