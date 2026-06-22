Новый детсад в Люберцах на 285 мест планируют открыть осенью
В жилом комплексе «Егорово парк» завершают возведение детского сада на 285 мест. На объекте уже закончили основные строительные и отделочные работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Строительство дошкольного учреждения ведётся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Внутри здания смогут расположиться 12 групп. Для детей установили современную мебель. Предусмотрены зоны для активных игр и тихого отдыха. В детсаду будет собственный пищеблок с кухней, спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда», – рассказал глава Люберец Владимир Волков.Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории, готово основание для асфальтирования дорожек. На улице для воспитанников обустроят теневые навесы нового типа из металла и матового поликарбоната с пластиковой обшивкой. Они отличаются прочностью и долговечностью. Появятся и игровые зоны.
Детсад планируется открыть осенью. Запуск работы дошкольного учреждения обеспечит местами детей из близлежащих домов.
Как напомнили в пресс-службе, в этом году в округе планируют открыть детские сады в ЖК «Томилино парк» и «1-й Лермонтовский», а также школы в жилых комплексах «Томилино парк» и «Новые Островцы» на 1100 мест каждая.