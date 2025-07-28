Онколог Мищенко назвала главные причины рака языка
Рак языка является довольно редким заболеванием, однако есть факторы, которые могут спровоцировать его развитие. О них рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи №8 Московского областного онкодиспансера Наталья Мищенко, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Риск столкнуться с раком языка значительно повышается из-за курения и употребления спиртных напитков.
«Алкоголь и никотин в совокупности увеличивают вероятность развития рака языка в несколько раз», — подчеркнула Наталья Мищенко.К злокачественным изменениям может также привести регулярное травмирование слизистой языка.
«Травмирование может происходить из-за острых краёв зубов или неправильно установленного зубного протеза», — пояснила эксперт.Важную роль в возникновении этого заболевания играет генетическая предрасположенность.
«Поэтому люди, в семейной истории которых есть онкозаболевания, должны быть особенно внимательными к своему здоровью и не реже двух раз в год проходить осмотр у стоматолога», — подчеркнула Наталья Мищенко.Она также отметила, что для профилактики рака языка очень важна ежедневная гигиена полости рта, так как она помогает предотвратить воспаления, которые могут стать триггерами развития заболевания.
Наталья Мищенко также отметила, что если на языке образовались язвы, которые долго не заживают, стало больно глотать или изменился голос, нужно срочно обращаться к врачу.