Онколог Мищенко назвала главные причины рака языка

28 июля 2025, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рак языка является довольно редким заболеванием, однако есть факторы, которые могут спровоцировать его развитие. О них рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи №8 Московского областного онкодиспансера Наталья Мищенко, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.





Риск столкнуться с раком языка значительно повышается из-за курения и употребления спиртных напитков.





«Алкоголь и никотин в совокупности увеличивают вероятность развития рака языка в несколько раз», — подчеркнула Наталья Мищенко.

«Травмирование может происходить из-за острых краёв зубов или неправильно установленного зубного протеза», — пояснила эксперт.

«Поэтому люди, в семейной истории которых есть онкозаболевания, должны быть особенно внимательными к своему здоровью и не реже двух раз в год проходить осмотр у стоматолога», — подчеркнула Наталья Мищенко.