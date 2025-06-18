Организаторы забега «Зарайский бизон» ждут не менее 1,2 тыс. участников
На старт традиционного экстремального забега «Зарайский бизон» в предстоящие выходные могут выйти порядка 1,2 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Экстремальный исторический забег в Зарайске состоится 21 июня. Ожидается, что его участниками станут свыше 1,2 тыс. человек. Спортсмены смогут преодолеть дистанции 9 км с 20 км препятствиями – грязевыми рвами, реками, крутыми берегами и искусственными неровностями. Состязания пройдут в командном мужском и женском зачётах, а также в парных мужских и женских забегах», – сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.Там добавили, что забег состоится в седьмой раз. Стартовая зона будет расположена у стен Зарайского кремля.