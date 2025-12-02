Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона пройти «Сказочный маршрут»

02 декабря 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье запустили необычный новогодний проект для семейного отдыха — «Сказочный маршрут» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Организатор — АНО «МосОблПарк». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Формат — интерактивная игра-пазл, которая шаг за шагом знакомит жителей с зимними активностями, проходящими на территориях парков Подмосковья.



В течение декабря на официальных страницах МосОблПарка будут публиковать новые задания-рекомендации. Выполняя их, участники «двигаются» по игровому полю и собирают фрагменты общей карты. Полную версию «Сказочного маршрута» опубликуют 31 декабря. Завершат инициативу празднованием Нового 2026 года.



«Новый год — одна из лучших традиций, которая объединяет поколения и создает атмосферу уюта в зимнее время года. Мы решили создать собственную версию настольной игры в социальных сетях, чтобы подарить нашим посетителям праздничное настроение и познакомить с парками Подмосковья, которые ежегодно создают сказку для своих гостей», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

