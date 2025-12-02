Парки Подмосковья приглашают жителей и гостей региона пройти «Сказочный маршрут»
В Подмосковье запустили необычный новогодний проект для семейного отдыха — «Сказочный маршрут» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Организатор — АНО «МосОблПарк». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Формат — интерактивная игра-пазл, которая шаг за шагом знакомит жителей с зимними активностями, проходящими на территориях парков Подмосковья.
В течение декабря на официальных страницах МосОблПарка будут публиковать новые задания-рекомендации. Выполняя их, участники «двигаются» по игровому полю и собирают фрагменты общей карты. Полную версию «Сказочного маршрута» опубликуют 31 декабря. Завершат инициативу празднованием Нового 2026 года.
«Новый год — одна из лучших традиций, которая объединяет поколения и создает атмосферу уюта в зимнее время года. Мы решили создать собственную версию настольной игры в социальных сетях, чтобы подарить нашим посетителям праздничное настроение и познакомить с парками Подмосковья, которые ежегодно создают сказку для своих гостей», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Первое задание опубликовали 1 декабря. Участникам предложили «передвинуть» фишку на первую ячейку и приеать на общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона» в парках Московской области.
Гостей ждало зажжение праздничной иллюминации и новогодних елок, запуск катков и зимних локаций, открытие Резиденций и Почт Деда Мороза, флешмоб «Зимняя сказка», ледяные квесты, концертные программы и встреча с главным зимним волшебником. Впереди — новые этапы маршрута.
Всего в зимнем сезоне в парках Подмосковья будут работать 60 Резиденций и 116 Почт Деда Мороза. Запланировали 10 общеобластных проектов, 50 мероприятий и 25 спортивных соревнований. Впервые пройдут 16 событий системного расписания, объединенных общей тематикой. В парках оборудуют зимние фотозоны и установят новогодние ели с игрушками с элементами культурного кода каждого из муниципалитетов.
Параллельно в парках Подмосковья готовят первый областной фестивалб по фигурному катанию «Хрустальный лед». Его художественным руководителем стал Илья Авербух.
Фестиваль дает шанс выйти на лед фигуристам-любителям в возрасте от 10 лет и старше. Заявки принимают на официальном сайте проекта до 15 декабря 2025 года. Очные выступления проведут с 2 по 10 января, а финальный гала-концерт — 17 января 2026 года. Каждое мероприятие фестиваля завершат ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья».
Подробнее о зимних мероприятиях в подмосковных парках — в социальных сетях МосОблПарка Вконтакте и Telegram.