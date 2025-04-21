Пасхальный крестный ход прошёл по центральным улицам Павловского Посада

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Один из главных православных праздников — Воскресение Христово — отметили в Павловском Посаде, традиционный крестный ход прошёл по центральным улицам города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В шествии приняли участие священники, прихожане всех возрастов, члены молодёжных объединений и семьи с детьми. Крестный ход завершился у Казанского храма Павловского Посада, где состоялось пасхальное богослужение.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Впечатлениями от крестного хода поделилась одна из его участниц.
В пасхальную ночь праздничная атмосфера ощущалась по всему городу, над которым разносился колокольный звон.
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Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Впечатлениями от крестного хода поделилась одна из его участниц.
«Крестный ход — это особый трепетный момент. Он сплачивает нас, возвращает к нашим традициям и наполняет сердца светлой радостью», — сказала женщина.
В пасхальную ночь праздничная атмосфера ощущалась по всему городу, над которым разносился колокольный звон.
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Лев Каштанов