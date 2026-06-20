Пешеходный мост через реку Македонка в Люберцах откроют в июле

20 июня 2026, 12:59

Фото: Администрация Люберцы г.о.

В Люберцах завершается строительство пешеходного моста через реку Македонка в районе Малаховского озера. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





Объект протяженностью почти 50 метров возводят по просьбам жителей. Работы проводятся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



Их ход проверил глава муниципалитета Владимир Волков. Он уточнил, что пролетное строение уже собрали и установили на опоры. Сейчас строители монтируют настил и систему водоотведения. В ближайшее время они приступят к монтажу перил и декоративных арок.



После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят для прогулок и отдыха. Ожидается, что пройти по новому мосту с одного берега на другой можно будет уже в июле.