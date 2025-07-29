Подмосковье нуждается в донорах с тремя редкими группами крови

29 июля 2025, 16:57

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Дефицит крови первой, второй и третьей групп с отрицательным резус-фактором возник в больницах Московской области, для пополнения запасов приглашаются доноры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пациентам с большой кровопотерей, онкологическим больным, людям с ожогами, пострадавшим в ДТП, пациентам с заболеваниями крови и новорождённым с разными патологиями.





«Приглашаем доноров с первой, второй и третьей отрицательными группами крови. В крови данных групп и резуса сложилась повышенная потребность», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.