Подмосковье нуждается в донорах с тремя редкими группами крови
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Дефицит крови первой, второй и третьей групп с отрицательным резус-фактором возник в больницах Московской области, для пополнения запасов приглашаются доноры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорская кровь необходима пациентам с большой кровопотерей, онкологическим больным, людям с ожогами, пострадавшим в ДТП, пациентам с заболеваниями крови и новорождённым с разными патологиями.
«Приглашаем доноров с первой, второй и третьей отрицательными группами крови. В крови данных групп и резуса сложилась повышенная потребность», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Донором может стать гражданин России или иностранец, на законных основаниях пребывающий в РФ не меньше года. Важен также возраст — не менее 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. Подробная информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».