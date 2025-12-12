Подмосковная «Единая Россия» направила почти 500 тонн гумпомощи на передовую

12 декабря 2025, 15:41

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

За прошлый месяц партийцы отправили фронту и новым регионам более 489 тонн грузов. С начала спецоперации подмосковные единороссы передали бойцам и мирным жителям в общей сложности почти 18 000 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.





Гуманитарную помощь собирают практически непрерывно. Только за последние несколько дней партийцы отправили 18,5 тонн. Это и техника, и оборудование, и снаряжение, и продукты. Не забывают уделять внимание одному из самых ценных видов грузов — открыткам и письмам для наших защитников.



Из Балашихи накануне отправили конвой с 12 тоннами помощи. Партийцы и местные жители собрали груз по запросам бойцов.



«В составе партии — аппараты искусственной вентиляции лёгких, оборудование для госпиталей, медикаменты, перевязочные материалы, тёплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания, а также подарки для детей из детдомов ДНР», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе