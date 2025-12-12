Подмосковная «Единая Россия» направила почти 500 тонн гумпомощи на передовую
За прошлый месяц партийцы отправили фронту и новым регионам более 489 тонн грузов. С начала спецоперации подмосковные единороссы передали бойцам и мирным жителям в общей сложности почти 18 000 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
Гуманитарную помощь собирают практически непрерывно. Только за последние несколько дней партийцы отправили 18,5 тонн. Это и техника, и оборудование, и снаряжение, и продукты. Не забывают уделять внимание одному из самых ценных видов грузов — открыткам и письмам для наших защитников.
Из Балашихи накануне отправили конвой с 12 тоннами помощи. Партийцы и местные жители собрали груз по запросам бойцов.
«В составе партии — аппараты искусственной вентиляции лёгких, оборудование для госпиталей, медикаменты, перевязочные материалы, тёплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания, а также подарки для детей из детдомов ДНР», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.Очередной гуманитарный конвой отправили и из Солнечногорска. Здесь планшеты, окопные свечи, продукты, тёплая одежда, медикаменты, средства гигиены и письма со словами поддержки от местных жителей. А еще — канцелярия и небольшие подарки для школьников одного из новых регионов.
В Реутове партийцы при содействии членов фракции Анны Бабаловой и Александра Максименко отправили свыше 800 кг гуманитарной помощи. Груз собрали по запросам военных: продукты длительного хранения, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, средства связи и портативные источники энергии.
В Лобне местные единороссы, волонтёры, школьники и предприниматели собрали для бойцов три тонны грузов — инструменты, экипировку, маскировочные сети, медикаменты, продукты, электрогенераторы, тепловые пушки.
В Лыткарино партийцы вместе с жителями собрали около 2,5 тонн грузов. Помощь бойцам передал секретарь лыткаринского отделения «Единой России» Константин Кравцов, который вместе с конвоем посетил Белгородскую область. В составе груза — средства маскировки, боевое и тактическое снаряжение, медикаменты, квадроцикл, продукты питания, товары первой необходимости, новогодние подарки и письма от детей.
Ранее секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в 2025 году подмосковные единороссы провели более 10 000 мероприятий по поддержке СВО.
«Единая Россия» продолжает сбор помощи для наших бойцов и их семей в каждом городском округе. Принять учасие может любой желающий: адреса и контакты общественных приёмных партии — на сайте.