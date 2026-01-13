Подмосковная Служба помощи при ДТП в праздники обслужила участников 4200 аварий

13 января 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области в период новогодних праздников воспользовались 8 552 водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.





Квалифицированную помощь получили участники 4 276 автоаварий без пострадавших.



С 1 по 11 января участникам 1 358 ДТП помогли оформить аварии. А участники 529 происшествий оформили европротоколы с помощью консультации сотрудников «горячей линии».

«Если у вас сломался автомобиль или вы попали в аварию без пострадавших, не оставайтесь в машине. Покиньте её и уйдите за пределы проезжей части. Только когда вы будете в безопасном месте. Затем позвоните по номеру 112. Операторы помогут вам и расскажут о порядке действий», – отметили в ведомстве.