Подмосковная Служба помощи при ДТП в праздники обслужила участников 4200 аварий
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области в период новогодних праздников воспользовались 8 552 водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
Квалифицированную помощь получили участники 4 276 автоаварий без пострадавших.
С 1 по 11 января участникам 1 358 ДТП помогли оформить аварии. А участники 529 происшествий оформили европротоколы с помощью консультации сотрудников «горячей линии».
«Если у вас сломался автомобиль или вы попали в аварию без пострадавших, не оставайтесь в машине. Покиньте её и уйдите за пределы проезжей части. Только когда вы будете в безопасном месте. Затем позвоните по номеру 112. Операторы помогут вам и расскажут о порядке действий», – отметили в ведомстве.Служба помощи при ДТП в Подмосковье бесплатно и круглосуточно консультирует по телефону, а также оказывает очное содействие при оформлении дорожных аварий без пострадавших в 16 центрах. Они работают ежедневно с 8 до 20 часов. Ближайший центр назовут операторы.