Подмосковные библиотеки подготовили 3 тысячи новогодних мероприятий

22 декабря 2025, 17:40

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В преддверии Нового года библиотеки региона организуют около 3 тыс. праздничных мероприятий для читателей разных возрастных категорий. В программе — спектакли, библиоёлки, интерактивные форматы, интеллектуальные игры, викторины и конкурсы. Ожидается, что участниками мероприятий станут порядка 35 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.







Так, в Губернской библиотеке, г.о. Королёв, пройдет новогодний спектакль для маленьких читателей «По следам Деда Мороза».





В Центральной городской библиотеке Ступино подготовили ставший уже традиционным новогодний квест «БиблиоЁлки». В этом году он называется «Тайна ледяного ларца». Также читателей библиотеки ждет квиз-круиз «Дед Мороз на шоколадном драйве».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Центральная библиотека имени В.В. Розанова Сергиева Посада приглашает на театрализованную интерактивную новогоднюю программу для детей «Новогодний детектив. Дело о пропавшей мандаринке».





Новогодняя театрализованная постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки» по произведениям Н.В. Гоголя ждет юных зрителей в недавно открытой после обновления модельной Центральной библиотеке Зарайска. А в детской библиотеке-филиале м.о. Зарайск состоится праздничная программа «Рождественские сказки» с конкурсами, играми, викторинами.





В Истринской Центральной библиотеке имени А.П. Чехова пройдет традиционная Чеховская ёлка – новогоднее мероприятие в форме капустника.



