Подмосковные документы через «Поиск по архивам» просмотрели более 6,8 млн раз

10 февраля 2026, 09:42

Расшифрованные искусственным интеллектом документы Московской области просмотрели свыше 6,8 млн раз с момента присоединения региона к онлайн-сервису «Поиск по архивам». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Глава министерства Надежда Куртяник напомнила, что области интегрировала свои архивы в сервис в 2023 году.





«Благодаря сервису стало легче исследовать родословную: достаточно ввести в поисковую строку фамилию предка», — отметила Надежда Куртяник.