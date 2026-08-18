Подмосковные молодогвардейцы передали приютам для животных 200 килограммов корма

18 августа 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба МГЕР в МО

В Серпухове, Истре, Домодедове, Ногинске, Бронницах, Красногорске, Люберцах и других подмосковных городах прошла масштабная акция «Молодой Гвардии Единой России». Активисты навестили приюты для бездомных животных, сообщили в пресс-службе МГЕР.





Они передали подопечным приютов более 200 килограммов корма, выгуляли десятки собак, помогли убрать территорию, починили вольеры и поиграли с теми, кто нуждается в человеческом тепле.



В пресс-службе МГЕР назвали развитие добровольчества среди молодёжи одним из приоритетных направлений работы «Молодой Гвардии» Подмосковья. Организация даёт возможности молодым людям не только говорить о помощи, но и оказывать её.

Фото: пресс-служба МГЕР в МО

В Серпухове акция прошла в приюте «Зоозащита». Туда приехали руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц и глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко.

«Помощь приютам – не разовая акция, а часть нашей постоянной работы. Мы регулярно приезжаем помочь и словом, и делом. Волонтёрство – это про ответственность и доброту. И я рада, что всё больше молодых ребят включаются в эту работу», – поделилась Алумянц.

«Для нас такая помощь бесценна. Корм, выгул, уборка – то, без чего приют не может существовать. Но ещё важнее внимание и забота, которые привезли с собой ребята. Они приезжают не раз в год, а регулярно, и мы знаем, что можем на них положиться. Спасибо «Молодой Гвардии» за эту поддержку», – сказала Дядюк.