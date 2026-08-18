Подмосковные молодогвардейцы передали приютам для животных 200 килограммов корма
В Серпухове, Истре, Домодедове, Ногинске, Бронницах, Красногорске, Люберцах и других подмосковных городах прошла масштабная акция «Молодой Гвардии Единой России». Активисты навестили приюты для бездомных животных, сообщили в пресс-службе МГЕР.
Они передали подопечным приютов более 200 килограммов корма, выгуляли десятки собак, помогли убрать территорию, починили вольеры и поиграли с теми, кто нуждается в человеческом тепле.
В пресс-службе МГЕР назвали развитие добровольчества среди молодёжи одним из приоритетных направлений работы «Молодой Гвардии» Подмосковья. Организация даёт возможности молодым людям не только говорить о помощи, но и оказывать её.
В Серпухове акция прошла в приюте «Зоозащита». Туда приехали руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц и глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко.
«Помощь приютам – не разовая акция, а часть нашей постоянной работы. Мы регулярно приезжаем помочь и словом, и делом. Волонтёрство – это про ответственность и доброту. И я рада, что всё больше молодых ребят включаются в эту работу», – поделилась Алумянц.Директор приюта «Зоозащита» Елена Дядюк знает молодогвардейцев не первый год. Она поблагодарила их за постоянное внимание.
«Для нас такая помощь бесценна. Корм, выгул, уборка – то, без чего приют не может существовать. Но ещё важнее внимание и забота, которые привезли с собой ребята. Они приезжают не раз в год, а регулярно, и мы знаем, что можем на них положиться. Спасибо «Молодой Гвардии» за эту поддержку», – сказала Дядюк.
В Домодедове акция прошла в приюте «Домашний». Туда передали корм, помогли в хозяйственных делах и пообщались с волонтёрами, которые работают в приюте каждый день.
В Истре молодогвардейцы навестили приют «Хаски Хелп», где живут в основном собак северных пород, которых часто покупают на волне моды, а потом бросают.
Ранее молодогвардейцы помогали приюту «Мурзик Шарики» в Шаховской, который пострадал от погодной стихии. Они разобрали завалы, укрепили вольеры и передали стройматериалы.
Молодые люди не намерены останавливаться, так как в Подмосковье – десятки приютов, где каждый день нужны еда, лекарства, рабочие руки и просто человеческое тепло.