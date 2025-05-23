Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования

Фото: Медиасток.рф
Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц современного оборудования. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования. Это аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, техника для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено более 720 млн рублей», – уточнил глава региона.Фото: Медиасток.рф
Новым оборудованием оснастят семь медучреждений: Московский областной перинатальный центр, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щёлковский перинатальные центры.
Фото: Медиасток.рф
МОПЦ в Балашихе ориентирован на помощь женщинам с врождёнными пороками сердца у плода, тяжёлыми сосудистыми осложнениями при многоплодной беременности, когда необходимо хирургическое вмешательство. Там успешно выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока.
МОНИИАГ – одно из старейших лечебных учреждений России, история которого началась в 1868 году. Оно специализируется на медицинской помощи беременным с заболеваниями бронхо-лёгочной системы, в том числе обструктивным бронхитом и хронической пневмонией
Фото: Медиасток.рф
В МОЦОМД в Люберцах помогают женщинам с пороком сердца, а также оказывают помощь малышам с подобным недугом. Новорождённым проводят и нейрохирургические операции.
Коломенский ПЦ помогает беременным с патологией почек и мочеполовой системы. Наро-Фоминский перинатальный центр оказывает услуги женщинам с высокой степенью перинатального риска. Щёлковские медики помогают стать мамами женщинам с заболеваниями эндокринной системы. А врачи Видновского перинатального центра заботятся о роженицх с врастанием плаценты в рубец на матке после кесарева сечения, с сосудистыми осложнениями.
Все медучреждения ежегодно дооснащаются новейшими приборами, а специалисты осваивают инновационные методики медицинской помощи.
Фото: Медиасток.рф
В Московской области действует трёхуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, а также 24 роддома. Эти медучреждения предоставляют высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорождённым. При этом имеется возможность выхаживать младенцев с экстремально маленькой массой тела – от 400 г.
«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли пять современных центров материнства и детства – в Наро-Фоминске, Коломне, Щёлкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Они очень востребованы – их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. Некоторые потом возвращаются в Подмосковье рожать второго и третьего ребёнка. В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, установлено передовое медицинское оборудование», – отметил Воробьёв.Сегодня в Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении акушерки-помощницы и партнёрские. Последние стали самыми популярными – к ним прибегают более 41,5% семейных пар. Такая услуга оказывается бесплатно.
Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания и занятия в школах будущих мам.
Фото: Медиасток.рф
С 2019 года в регионе начали выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». В них – всё необходимое для ребёнка в первый год жизни: от пелёнок, подгузников и полотенец до шампуней, присыпок и бутылочек. В комплект также включены средства по уходу для мам. В качестве альтернативы набору родители могут взять 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты, как и первые документы на малыша.
В регионе создан Единый колл-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Будущим родителям помогут определиться с выбором роддома, записаться на приём к врачу и получить ответы на все волнующие вопросы.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале.
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Лора Луганская