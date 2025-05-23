Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования

Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования

Фото: Медиасток.рф

Фото: Медиасток.рф

Оригинал
Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц современного оборудования. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования. Это аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, техника для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено более 720 млн рублей», – уточнил глава региона.
Фото: Медиасток.рф

Новым оборудованием оснастят семь медучреждений: Московский областной перинатальный центр, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щёлковский перинатальные центры.

Фото: Медиасток.рф

МОПЦ в Балашихе ориентирован на помощь женщинам с врождёнными пороками сердца у плода, тяжёлыми сосудистыми осложнениями при многоплодной беременности, когда необходимо хирургическое вмешательство. Там успешно выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока.

МОНИИАГ – одно из старейших лечебных учреждений России, история которого началась в 1868 году. Оно специализируется на медицинской помощи беременным с заболеваниями бронхо-лёгочной системы, в том числе обструктивным бронхитом и хронической пневмонией

Фото: Медиасток.рф

В МОЦОМД в Люберцах помогают женщинам с пороком сердца, а также оказывают помощь малышам с подобным недугом. Новорождённым проводят и нейрохирургические операции.

Коломенский ПЦ помогает беременным с патологией почек и мочеполовой системы. Наро-Фоминский перинатальный центр оказывает услуги женщинам с высокой степенью перинатального риска. Щёлковские медики помогают стать мамами женщинам с заболеваниями эндокринной системы. А врачи Видновского перинатального центра заботятся о роженицх с врастанием плаценты в рубец на матке после кесарева сечения, с сосудистыми осложнениями.

Все медучреждения ежегодно дооснащаются новейшими приборами, а специалисты осваивают инновационные методики медицинской помощи.

Фото: Медиасток.рф

В Московской области действует трёхуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, а также 24 роддома. Эти медучреждения предоставляют высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорождённым. При этом имеется возможность выхаживать младенцев с экстремально маленькой массой тела – от 400 г.
«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли пять современных центров материнства и детства – в Наро-Фоминске, Коломне, Щёлкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Они очень востребованы – их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. Некоторые потом возвращаются в Подмосковье рожать второго и третьего ребёнка. В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, установлено передовое медицинское оборудование», – отметил Воробьёв.
Сегодня в Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении акушерки-помощницы и партнёрские. Последние стали самыми популярными – к ним прибегают более 41,5% семейных пар. Такая услуга оказывается бесплатно.

Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания и занятия в школах будущих мам.

Фото: Медиасток.рф

С 2019 года в регионе начали выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». В них – всё необходимое для ребёнка в первый год жизни: от пелёнок, подгузников и полотенец до шампуней, присыпок и бутылочек. В комплект также включены средства по уходу для мам. В качестве альтернативы набору родители могут взять 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты, как и первые документы на малыша.

В регионе создан Единый колл-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Будущим родителям помогут определиться с выбором роддома, записаться на приём к врачу и получить ответы на все волнующие вопросы.

Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале.

Читайте также:
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#роды
#беременность
#дети
#младенец
#перинатальные центры
#врачи
#роддома
#медицинское оборудование
Дополнительную регистрацию на забег «Зарайский бизон» откроют 1 июня
23 мая 2025, 15:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 21 июня состоится экстремальный забег «Зарайский бизон». В седьмой раз спортсмены со всей страны выйдут на старт у стен Зарайского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Дополнительная регистрация на забег откроется 1 июня на сайте.
«В этом году для участников подготовили три категории соревнований: экстремальный забег на 7 км; зарайский трейл на 10 км и забег с питомцем «След в след» на 2 км», – говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году соревнования привлекли более 1,2 тыс. участников.

Читайте также:

Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований

Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду

Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#забег
#зарайск
#зарайский кремль
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области проведут Международный фестиваль спаржи
23 мая 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Сосновый бор» в Озёрах Коломенского городского округа 25 мая состоится VII Международный фестиваль спаржи. В этом году программу представит шеф-стендап «Шефы становятся звёздами» от Международного альянса кулинаров, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей подготовили мастер-классы по приготовлению блюд из спаржи от итальянских шеф-поваров Чезаре Кюи и Ивана Рорато, а также от байк-клуба Free Chapter 1st Moscow Russia. По традиции на мероприятии приготовят суп из спаржи. В течение всего дня можно будет заглянуть на фермерский и ремесленный маркеты, площадки коломенских ресторанов и колледжей, в детскую интерактивную зону. Гостей ждёт и концертная программа», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль начнётся в полдень. Вход на него будет свободным.

Как напомнили в министерстве, в прошлом году на фестивале приобрели свыше 400 кг спаржи.

Читайте также:

В Подмосковье проведут более 4 тыс. мероприятий проекта «Лето в библиотеке»

Программа «Лето в Подмосковье» объединит уникальные фестивали и выставки

Илья Авербух рассказал о первом фестивале «Каникулы» в Горках Ленинских
#фестиваль
#коломна
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В больницах Подмосковья с начала года запустили 25 современных рентген-аппаратов
23 мая 2025, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных больницах с начала 2025 года заработали 25 новых рентген-аппаратов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В этом году в медучреждениях Московской области ввели в эксплуатацию 25 современных рентген-аппаратов на сумму свыше 676 млн рублей. Сегодня в центральной поликлинике Раменской больницы заработал один из них. На него было выделено более 22 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он пояснил, что цифровые аппараты обладают минимальным лучевым воздействием и имеют высокое качество изображения. А результат исследования доступен сразу после диагностики

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Как напомнили в министерстве, направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».

Читайте также:

Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича

С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей

Ступинские хирурги спасли жизнь пациента с тяжёлым инсультом
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#больницы
#рентген
#медицинское оборудование
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#медучреждения
#поликлиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований
23 мая 2025, 14:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей Всероссийских соревнований по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге. Команда региона взяла три золотые, серебряную и бронзовую награды, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Триумфатором турнира стала Елизавета Кузина, завоевавшая золото в трёх дисциплинах: прыжки с метрового и трёхметрового трамплинов среди женщин, а также в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре со спортсменкой из Свердловской области», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебро заработал Владислав Качанов, который в паре с представителем Санкт-Петербурга занял второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди мужчин.

Бронзовую медаль команде Московской области принесла Виктория Казанцева, занявшая третью ступень пьедестала в тандеме с петербурженкой в дисциплине «трамплин 3 м – синхронные прыжки».

Участниками соревнований стали более 170 спортсменов из девяти регионов России.

Читайте также:

Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду

Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир

Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#спортсмены
#соревнования
#турнир
#санкт-петербург
#медали
#награды
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За три месяца в Подмосковье вынесли около 300 постановлений с помощью ИИ
23 мая 2025, 12:54

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно использует современные технологии в инспектировании дворов и общественных территорий.
Инспекторы с поддержкой технологий искусственного интеллекта охватывают большее количество территорий в рамках ежедневных проверок. В первом квартале с использованием «умных» автомобилей было зафиксировано 266 нарушений, по которым вынесены постановления на общую сумму 12,2 млн рублей.

Среди наиболее часто выявляемых ИИ нарушений — несвоевременная уборка общественных пространств, появление вандальных надписей и скопления мусора.

Лидерами по количеству зафиксированных нарушений стали городские округа Одинцовский, Балашиха, Подольск, Серпухов и Чехов.

Все выявленные системой недостатки автоматически передаются для привлечения ответственных коммунальных служб к административной ответственности.

Читайте также:

Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании

С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей

Школьников Московской области приглашают на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»
#подмосковье
#искусственный интеллект
#ии
#проверки
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате