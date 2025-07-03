Подмосковные платёжные терминалы первыми в России одобрены Минпромторгом
Компания «Сомерс» запустила в Подмосковье производство первого отечественного ПИН-пада «Сомерс» Р180. Его будут выпускать на заводе «Инферит» в городском округе Фрязино. Устройство уже зарегистрировали в реестре Минпромторга России, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Предприятия Подмосковья продолжают обеспечивать технологический суверенитет в промышленности. Команда «Сомерс» разработала и запустила производство первых в стране платёжных терминалов. ПИН-пады уже прошли сертификацию Минпромторга, что подтверждает соответствие российским и международным стандартам», – отметила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.По её словам, устройство разработано специально для ритейла и полностью заменяет ушедшие с рынка зарубежные аналоги. В этом году компания планирует выпустить. порядка 60 тыс. устройств. Полная мощность производства составляет 150 тыс. терминалов в год.
Компания «Сомерс» входит в группу компаний Softline.