Подмосковные платёжные терминалы первыми в России одобрены Минпромторгом

03 июля 2025, 15:46

оригинал Фото: Медиабанк МО / Наталья Дорошева

Компания «Сомерс» запустила в Подмосковье производство первого отечественного ПИН-пада «Сомерс» Р180. Его будут выпускать на заводе «Инферит» в городском округе Фрязино. Устройство уже зарегистрировали в реестре Минпромторга России, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Предприятия Подмосковья продолжают обеспечивать технологический суверенитет в промышленности. Команда «Сомерс» разработала и запустила производство первых в стране платёжных терминалов. ПИН-пады уже прошли сертификацию Минпромторга, что подтверждает соответствие российским и международным стандартам», – отметила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.