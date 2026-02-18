Подмосковные врачи спасли от ампутации мальчика с обмороженными ногами

18 февраля 2026, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двенадцатилетний мальчик поступил в Балашихинскую больницу с обморожением нижних конечностей. Благодаря усилиям врачей ампутации удалось избежать. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Обморожение мальчик получил, так как потерял обувь, играя с друзьями в лесопарке. Возвращаться домой ребёнку пришлось в одних носках. Он периодически отогревал ноги в куртках товарищей, но это не защитило его от опасной травмы.





«В больнице ребёнку сразу назначили комплексную терапию, направленную на восстановление микроциркуляции крови в ногах. Мальчику также давали препараты, питающие нижние конечности и расширяющие повреждённые сосуды», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.