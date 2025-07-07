Подмосковные врачи вылечили мальчика, которого собака покусала за голову

07 июля 2025, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка, искусанного собакой. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Девятилетний мальчик поступил в приёмное отделение с рваными ранами головы. Он получил их, играя с домашней собакой породы акита-ину. Предположительно, резкие движения вызвали агрессию у животного, которое восприняло их как угрозу.

«Очистив повреждённые участки от загрязнений и инородных тел, мы остановили кровотечение и восстановили целостность тканей. Учитывая возраст пациента и локализацию ран, постарались минимизировать косметические дефекты. Был выбран атравматичный шовный материал, который позволяет привести любую рану в более эстетичный вид», – рассказал врач травматолог-ортопед МОЦОМД Омер Хамедто



Фото: пресс-служба Минздрава МО

