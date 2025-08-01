Подмосковный подросток попал в больницу с рыболовным крючком в носу

01 августа 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье 11-летний любитель рыбной ловли попал в больницу после неудачной рыбалки, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. При забрасывании удочки леска пошла не по запланированной траектории, и крючок засел в мягких тканях носа подростка.





Родители безуспешно пытались извлечь крючок самостоятельно, но в итоге приехали с мальчиком в Пушкинскую больницу.

«Мы сделали ребёнку местную анестезию. Далее жало крючка провели насквозь через крыло носа, откусили специальным инструментом, после чего уже без опаски удалили сам крючок. Мальчик держался молодцом, даже шутил с нами во время процедуры», – рассказывает заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.