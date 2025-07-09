Подмосковное отделение ЕР отправило в зону СВО более 300 тонн гумпомощи
Свыше 304 тонн гуманитарной помощи отправило в зону специальной военной операции подмосковное отделение партии «Единая Россия» за первые шесть месяцев текущего года. А всего с начала СВО партийцы отправили бойцам более 15 119 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.
Поддержка бойцов и жителей новых территорий России остаётся одним из приоритетов партии, отметил спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.
«Мы продолжаем системную работу по поддержке наших бойцов и мирных жителей новых территорий. С начала года удалось собрать и направить свыше 300 тонн адресной гуманитарной помощи — от продуктов питания и медикаментов до тактической экипировки и бытовых вещей», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что в сборе гуманитарной помощи участвуют не только партийцы, но и волонтёры и тысячи неравнодушных жителей Московской области.
Сбор проводится на базе общественных приёмных «Единой России». Их адреса и контакты опубликованы на региональном сайте партии.