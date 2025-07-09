Подмосковное отделение ЕР отправило в зону СВО более 300 тонн гумпомощи

09 июля 2025, 17:49

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 304 тонн гуманитарной помощи отправило в зону специальной военной операции подмосковное отделение партии «Единая Россия» за первые шесть месяцев текущего года. А всего с начала СВО партийцы отправили бойцам более 15 119 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.





Поддержка бойцов и жителей новых территорий России остаётся одним из приоритетов партии, отметил спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.





«Мы продолжаем системную работу по поддержке наших бойцов и мирных жителей новых территорий. С начала года удалось собрать и направить свыше 300 тонн адресной гуманитарной помощи — от продуктов питания и медикаментов до тактической экипировки и бытовых вещей», — сказал Игорь Брынцалов.