Подольским школьникам провели экскурсию в музее истории полиции
Подольские школьники узнали о тонкостях полицейской службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В пятницу ученики 10-го класса школы №16 посетили музей истории полиции в рамках профориентационной экскурсии. Один из школьников, Матвей Маринин, обратил внимание на портрет Феликса Дзержинского — создателя и первого руководителя ВЧК.
«История — интереснейший предмет, я считаю себя неплохо осведомленным в этой области. Свою будущую работу я планирую связать с психологией — возможно, именно в полиции, потому что там, где люди преступают закон, нужен тот, кто понимает мотивы, эмоции, характер», — поделился своими планами Матвей.Перед ребятами выступил сотрудник уголовного розыска, который рассказал о ночных выездах, работе с оперативной информацией и умении распознавать людей взглядам, микродвижениям и жестам.
В отделе криминалистики школьникам провели дактилоскопию — снятие отпечатков пальцев. Им объяснили, что узоры на подушечках пальцев уникальны для каждого человека, не меняются с возрастом и не повторяются у близнецов.
Ребятам также рассказали о структуре современной полиции. Подобные профориентационные и познавательные мероприятия в Подольске проходят на регулярной основе.